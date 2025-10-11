صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کے دورے ، ترقیاتی منصوبوں ،صفائی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کے دورے ، ترقیاتی منصوبوں ،صفائی کا جائزہ

چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹرز و طبی عملے کی حاضری، ادویات کاذخیرہ چیک کیا

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے شہر کے مختلف علاقوں کے اچانک دورے کیے ۔ انہوں نے صفائی ستھرائی، پارکس، جاری ترقیاتی منصوبوں، چندا قلعہ فلائی اوور، چلڈرن ہسپتال اور سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ چلڈرن ہسپتال میں ڈاکٹرز و طبی عملے کی حاضری، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات، ادویات کا ذخیرہ اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریضوں کے تیمارداروں سے علاج معالجے کی سہولیات بارے دریافت کیا اور عملے کو اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں ادا کرنے کی ہدایت کی۔ڈپٹی کمشنر نے سپیشل ایجوکیشن سنٹر جلیل ٹاؤن کا دورہ بھی کیا، خصوصی بچوں سے ملاقات کی اور اساتذہ کو ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے کی تلقین کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کارپوریشن ملازمین کی بائیو میٹرک حاضری یقینی بنانے کا حکم

یونیورسٹی آف سرگودھا اور پی اے ایف ہسپتال میں تعاون کا معاہدہ

ذہنی صحت :ڈسٹرکٹ جیل کے زیر اہتمام شعور بیداری واک

گندم کی سمگلنگ ناکام،1000کلووالی 2000بوریاں برآمد

اسد عباس مگسی کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ابا خیل کا دورہ،صفائی سہولیات کا جائزہ لیا

4 روزہ انسداد پولیو مہم کیلئے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن