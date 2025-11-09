صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد :خصوصی طلبہ کے کھیلوں کے مقابلے ، صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد :خصوصی طلبہ کے کھیلوں کے مقابلے ، صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ

حافظ آباد (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن حافظ آباد کے زیر اہتمام حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں سنٹرز کے مابین سپورٹس مقابلے ڈپٹی کمشنر آفس کے جمنازیم ہال میں منعقد ہوئے جن میں خصوصی بچوں نے بھرپور شرکت کی اور مختلف کھیلوں میں صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔

کھیلوں کے دوران بچوں کا جوش و خروش اور کھیل کے میدان میں ان کی محنت قابل دید تھی۔ تقریب میں وائس پریذیڈنٹ روشن پاکستان ویلفیئر سوسائٹی حافظ آباد راحت ایوبی بٹ، سماجی ورکر ساجدہ فریاد، تحصیل سپورٹس آفیسر فائزہ کنول، سماجی رہنماؤں عبدالجبار رضا انصاری اور ریاست علی سمیت دیگر معزز ین موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیکٹرایچ9اور آئی 9میں آپریشن،درجنوں غیر قانونی تعمیرات مسمار

یکم دسمبر سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس کیخلاف کریک ڈاؤن

اسلام آباد: سوئی ناردرن گیس سپورٹس گالا 2025کا افتتاح

ڈینگی پھیلاؤ میں کمی، اسلام آباد میں 12نئے کیسز رپورٹ

یوم اقبالؒ پر انجمن فیض الاسلام میں سیمینار ،غربا میں رضا ئیاں تقسیم

عالمی چیلنجز کا حل صرف فکرِ اقبال میں پوشیدہ ، اورنگزیب کھچی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر