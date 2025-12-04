صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئیانوالہ اور رام گڑھ کے رہائشی افراد کی زمینیں واگزار کرو اکر مالکان کے حوالے

  • گوجرانوالہ
سوئیانوالہ اور رام گڑھ کے رہائشی افراد کی زمینیں واگزار کرو اکر مالکان کے حوالے

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی زیرصدارت ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی نے سوئیانوالہ اور رام گڑھ کے رہائشی افراد کی زمینیں ناجائز قابضین سے واگزار کرو اکر مالکان کے حوالے کرا دیں ۔

ڈپٹی کمشنر کی زیرصدارت منعقدہ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری ، اے سی پنڈی بھٹیاں جواد حسین ملک ، پیرا فورس ،پنجاب پولیس،پراسیکیوشن،محکمہ ریونیو سمیت دیگر محکموں کے افسر شریک تھے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن