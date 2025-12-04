صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ ائیر پورٹ :جوتوں میں چھپائی ہیرو ئن بر آمد

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ ائیر پورٹ :جوتوں میں چھپائی ہیرو ئن بر آمد

شارجہ جانیوالے مسافر کو منشیات سمیت اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایئرپورٹس سکیورٹی فورس کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر بڑی کامیابی، 1.160 کلو گرام آئس ہیروئن برآمد کر لی ۔تفصیلات کے مطابق ایئرپورٹس سکیورٹی فورس نے منشیات سمگلنگ ناکام بنا دی ۔ اے ایس ایف اہلکاروں نے شارجہ جانے والے مسافر کی مشکوک حرکات کے پیش نظر ایئرپورٹ میں داخلے کے فوری بعد اس کی کڑی نگرانی جاری رکھی، بعدازاں اس کے سامان کی سکیننگ اور جسمانی تلاشی کے فوری بعد سامان میں پڑے ہوئے اور پہنے ہوئے جوتے مشکوک قرار دیئے گئے جن سے تلاشی کے دوران نہایت مہارت سے چھپائی گئی آئس ہیروئن برآمد کرلی گئی۔ برآمد شدہ منشیات کا وزن 1.160 کلوگرام ہے ۔گرفتار مسافر کو ابتدائی تفتیش کے بعد مزید قانونی کارروائی کیلئے ضبط شدہ منشیات سمیت اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن