صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر نے گوجرانوالہ صنعت زار ایکسپو کا افتتاح کر دیا

  • گوجرانوالہ
کمشنر نے گوجرانوالہ صنعت زار ایکسپو کا افتتاح کر دیا

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے گوجرانوالہ صنعت زار ایکسپو کا افتتاح کر دیا۔

محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیرِاہتمام گھریلو دستکاری اور ہنر مند خواتین کی حوصلہ افزائی کیلئے ایکسپو میں 42 سٹالز لگائے گئے جس میں ہنرمند خواتین نے اپنی ہینڈ میڈ پراڈکٹس پیش کیں ،ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ارشاد وحید،ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سمیرا اقبال،منیجر صنعت زار حنا بخاری ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماڈل چلڈرن ہوم زیب النسا اور شہریو ں نے شرکت کی ۔کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ گھریلو صنعتیں معاشی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ محکمہ سوشل ویلفیئر اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ہنرمند افراد کی سرپرستی اور ان کی مصنوعات کی مارکیٹنگ کیلئے ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل