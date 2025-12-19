صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ورکرزکے اعزاز میں کرسمس تقریب

  • گوجرانوالہ
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی ورکرزکے اعزاز میں کرسمس تقریب

گوجرانوالہ ( سٹاف رپورٹر)کرسمس تقریبات کے سلسلہ میں گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور امپیریل وینچرز کے زیراہتمام سینٹری ورکرز اور مسیحی سٹاف کے اعزاز میں گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں پروقار تقریب کا اہتمام کیاگیا۔

کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، ایم پی اے عمر فاروق ڈار ،سی ای او جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ اور صدر گوجرانوالہ چیمبرآف کامرس اینڈ انڈسٹریز علی ہمایوں بٹ، سی او کارپوریشن حیدر چٹھہ بھی تقریب میں شریک تھے ۔شرکانے مسیحی ورکرز کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا اور مبارکباد پیش کی۔ کمشنر نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے خطاب کرتے کہا ستھرا پنجاب پروگرام میں سب سے کلیدی کردار سینٹری ورکرز کا ہے ۔جو شہروں اور دیہاتوں کو صاف بنانے میں مصروف ہیں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں ، ہم انکی خدمات کو سراہتے ہیں اورانکی فلاح و بہبود کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائینگے ۔ عمر فاروق ڈار، علی ہمایوں بٹ نے اس موقع پر کہا تاجر برادری مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر شریک ہے ،شہر کی خوبصورتی اور عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہمی کیلئے آپکی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہیں ہو سکی ، کم عمر بچے بھی نشہ کرنے لگے

جھنگ: ڈپٹی کمشنر کی ضلعی افسروں سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے شہریوں کے مسائل سنے

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح: ذیشان لبھا

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ