صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

  • گوجرانوالہ
3 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سی پی او گوجرانوالہ سردار غیاث گل نے تین تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا۔انسپکٹر قیصر عباس شاہ کو ایس ایچ او اروپ جبکہ انسپکٹر ضیافت باٹھ ایس ایچ او صدر گوجرانوالہ اور سب انسپکٹر عمران اوجلہ کو ایس ایچ او تھانہ ماڈل ٹاؤن تعینات کر دیا گیا ۔

سی پی او گوجرانوالہ سردار غیاث گل نے تین تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا۔انسپکٹر قیصر عباس شاہ کو ایس ایچ او اروپ جبکہ انسپکٹر ضیافت باٹھ ایس ایچ او صدر گوجرانوالہ اور سب انسپکٹر عمران اوجلہ کو ایس ایچ او تھانہ ماڈل ٹاؤن تعینات کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیتون کی پیداوار بڑھانے کیلئے اٹلی سے مدد لینگے ،رانا تنویر

بغیر این او سی روڈ کٹنگ پر مقدمہ درج ہوگا ،کمشنر راولپنڈی

آرپی او راولپنڈی کی تلہ گنگ میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

فکر اقبال کی آج بھی قومی تعمیر، فکری بیداری میں مرکزی حیثیت ، اورنگزیب کھچی

پی ٹی سی ایل نے طویل المیعاد ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا ویژن پیش کردیا

پنڈدادنخان ،ٹرک نے معصوم طالب علم کو کچل ڈالا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ