صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکنگ سٹینڈ ملازم اضافی فیس لیتے پکڑا گیا ، 50 ہزار جرمانہ

  • گوجرانوالہ
پارکنگ سٹینڈ ملازم اضافی فیس لیتے پکڑا گیا ، 50 ہزار جرمانہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چودھری پرویز الٰہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پارکنگ سٹینڈ پر شہریوں سے اضافی فیس چارج کرنے کا معاملہ

،ڈی ایم ایس کارڈیالوجی ڈاکٹر بلال ناصر کلیر کا نوٹس، سرپرائز وزٹ کے دوران سٹینڈ پر موجود ملازم اضافی فیس لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ڈی ایم ایس نے 50 ہزار جرمانہ کر دیا ٹھیکیدار اور ملازمین کو آفس طلب کیا گیا ،ملازمین پارکنگ سٹینڈ چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔ ہسپتال انتظامیہ نے پارکنگ سٹینڈ کو اپنی ملازمین کے سپرد کر دیا علاوہ ازیں کارڈیالوجی ہسپتال کی کینٹین کا معائنہ کیا گیا ،کینٹین پر ریٹس بارے سخت وارننگ دی گئی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دبائو:ریلوے سٹیشن کے اطراف2نئی سڑکیں بنانیکا فیصلہ

ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

داتا دربار کے باہر سے تجاوزات ، عارضی سٹرکچر مسمار

ہائیکورٹ بار اور لاہور بار کے الیکشن میں بھی کامیاب ہونگے :احسن بھون

گورنر سے نیدر لینڈ زکے سفیر کی ملاقات

ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ