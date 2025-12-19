صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات میں3افراد جاں بحق، 3شدید زخمی

  • گوجرانوالہ
ٹریفک حادثات میں3افراد جاں بحق، 3شدید زخمی

سیالکوٹ، حافظ آباد،راہوالی(نمائندگان دنیا) ٹریفک حادثات میں3 افراد جاں بحق اور 3شدید زخمی ہوگئے ۔

 تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوارمعمر شخص جاں بحق۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ ساہووالہ کے قریب موٹرسائیکل سوار 70 سالہ امجد ولد اﷲ رکھا ساہووالہ سے سمبڑیال جارہا تھا کہ تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے ٹکر مار دی جس سے امجد شدید زخمی ہونے پر زخموں کی تاب نہ لاکر موقع پر جاں بحق ہوگیا۔ دربرجی چوک ڈسکہ روڈپر مزداسامنے جاتی اینٹوں والی ٹرالی سے ٹکرا گیا۔ تین افراد 23سالہ زین ؤ، 32سالہ امجد ،22سالہ سجا د زخمی ہوگئے ۔پنڈی بھٹیاں کے قریب پچاس سالہ خضر حیات سکنہ چنیوٹ سڑک کراس کررہا تھا کہ تیز رفتارڈمپر نے کچل کر ہلاک کردیا۔راہوالی کے علاقے میں تیز رفتار ویگو ڈالہ نے سڑک کنارے کھڑے 50سالہ شخص کو کچل دیا ۔گرین ٹاؤ ن کا رہائشی عمران اور اسکابھائی عرفان قلفی شاپ پرکھڑے تھے کہ ویگو ڈالہ نے عرفان کو کچل دیا جو موقع پر جاں بحق ہو گیا نامعلوم ڈرائیور ویگو ڈالہ سمیت فرار ہو گیا ۔کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ