صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کی سربراہی میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا اجلاس

  • گوجرانوالہ
ڈی سی کی سربراہی میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا اجلاس

گجرات (نامہ نگار)وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی سربراہی میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔موقع پر متعدد کیسز میں زمین واگزار کروا کر اصل مالکان کو ان کی ملکیتی اراضی واپس دلوا دی گئی۔

 دریں اثناڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے ایثار ویلفیئر سوسائٹی کا دورہ کیا جہاں اسکول کے طلبہ کے لیے جرسیاں، سویٹرز، اسکول شوز اور دیگر ضروری سامان کی تقسیم کی تقریب ہوئی۔تقریب میں ایم پی اے عبداللہ یوسف، سی او میونسپل کمیٹی جلالپور جٹاں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن ایم حارث، صدر ایثار ویلفیئر سوسائٹی عرفان اقبال مغل سمیت دیگر معززین شریک تھے ۔اس موقع پر سکول کے طلبہ کی جانب سے رنگا رنگ پرفارمنسزبھی پیش کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے طلبہ میں سامان تقسیم کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے قریب سگریٹ کی فروخت بند نہیں ہو سکی ، کم عمر بچے بھی نشہ کرنے لگے

جھنگ: ڈپٹی کمشنر کی ضلعی افسروں سے میٹنگ، کارکردگی کا جائزہ

ٹوبہ :ڈپٹی کمشنر عمر عباس نے شہریوں کے مسائل سنے

مزدوروں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح: ذیشان لبھا

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کا حکم

چنیوٹ: ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ترک نشہ وارڈ اور ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ