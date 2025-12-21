صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈبمبانوالہ2:افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدیدزخمی

  • گوجرانوالہ
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)دو افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدیدزخمی ہو گیا۔ دھامونکے درویشکے میں زاہدمحمودبٹ اپنے بھتیجے عبداﷲ اور اسکے دوست علی رضا اور اسامہ کیساتھ حویلی میں بیٹھا ہواتھا کہ۔۔۔

دو افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدیدزخمی ہو گیا۔ دھامونکے درویشکے میں زاہدمحمودبٹ اپنے بھتیجے عبداﷲ اور اسکے دوست علی رضا اور اسامہ کیساتھ حویلی میں بیٹھا ہواتھا کہ رحمان اور ہادی موٹر سائیکل پر آئے اور سیدھی فائرنگ کردی جس سے عبداﷲ شدید زخمی ہوگیا جبکہ دیگر افراد محفوظ رہے ، تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

