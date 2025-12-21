صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امتحانی نظام میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجاوبز

  • گوجرانوالہ
امتحانی نظام میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تجاوبز

شفافیت، میرٹ اور بہتری کو یقینی بنانے کیلئے اقدامات جاری رہیں گے :چیئرمین

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن/چیئرمین تعلیمی بورڈ نوید حیدر شیرازی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اہم اجلاس منعقد ہوا ، ایجنڈے پرشق وار غورو خوض کیا گیا۔دورانِ اجلاس امتحانی نظام میں شفافیت اور طلبہ کو سہولیات کی فراہمی جیسے اہم امور زیرِ بحث آئے ۔ علاوہ ازیں امتحانی نظام کو مزید بہتر بنانے ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور بورڈ کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کیلئے مختلف تجاویز پر بھی غور کیاگیا۔چیئرمین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ تعلیمی بورڈ گوجرانوالہ امتحانی نظام میں شفافیت، میرٹ اور بہتری کو یقینی بنانے کیلئے تمام ممکنہ اقدامات جاری رکھے گا۔

مزید برآں انہوں نے افسر وں کو ہدایت کی کہ طلبہ اور اساتذہ کے مسائل بروقت حل کئے جائیں۔اجلاس کے اختتام پر مختلف ایجنڈا آئٹمز کی شق وار منظوری دی گئی۔ شرکا اجلاس نے کمشنر/چیئرمین کی قیادت کو سراہتے ہوئے اجلاس کو تعمیری اور مفید قرار دیا ۔اس موقع پر سیکرٹری بورڈ پروفیسر رشید احمد بھٹی، کنٹرولرامتحانات ڈاکٹرمحمد احتشام جان بٹ اور آڈٹ آفیسر ضیا المرتضیٰ بھی موجود تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کسی کے والد صاحب کی میئر شپ نہیں جواستعفیٰ دوں، مرتضیٰ وہاب

عالمی یومِ انسانی یکجہتی انسانیت کو جوڑنے کا پیغام ہے ،گورنر

بدعنوانی کے سزا یافتہ ملزم کی اپیل جزوی طور پر منظور

ایم کیوایم کوکسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں،خالد مقبول

سید مودودی عصرِ حاضر کے عظیم مفکر،منعم ظفر خان

بھارت کو معرکہ حق بھولنا نہیں چاہئے ،سنی تحریک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دھیمے لہجے کا سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اُلفت کے راستے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان یہ باریک راز نہ سمجھ سکا
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن
عمران یعقوب خان
رشید صافی
کون ہوگا کپتان کا جانشین؟
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
پاک روس تعلقات کی نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل