صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:نشئی کا بھا ئی کیساتھ ملکر اہلیہ اور بیٹیوں پر تشدد

  • گوجرانوالہ
راہوالی:نشئی کا بھا ئی کیساتھ ملکر اہلیہ اور بیٹیوں پر تشدد

راہوالی (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )خاوند نے بھائی سے ملکر بیوی اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں ،خاتون نے خاوند اور دیور کے خلاف مقدمہ درج کر ادیا۔

بدوکی گوسائیاں کی رہائشی حمیرا بی بی کی شادی 19سال قبل شاہد راجپوت کے ساتھ ہوئی جس سے 5بچیاں ہیں ، شاہد نشے کا عادی ہے اکثر اوقات بیوی پر تشدد کرتا ہے ،گزشتہ روز صبح نو بجے کے قریب شاہد نے اپنے بھائی شعیب کے ساتھ ملکر تشدد کیا جس سے خاتون بے ہوش ہوکر زمین پر گرپڑی بعد ازاں لاتوں مکوں سے تشدد کرتے رہے جبکہ بیٹیوں نے شور مچاکر محلہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا تو ان پر بھی تشدد کیا ، کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کردیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر