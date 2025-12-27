صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام پارکوں میں فوارے 2 دن میں فعال کرنے کا حکم

  • گوجرانوالہ
تمام پارکوں میں فوارے 2 دن میں فعال کرنے کا حکم

عائشہ بی بی پارک کی ٹربائن فوری چالو کرنے کی ہدایت ،ایم ڈی پی ایچ اے کا دورہ

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر پارکس ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ شاہد عباس جوتہ نے شہر کے مختلف پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ کیا اور پارکس میں سہولیات کی موجودہ صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا۔دورے کے دوران منیجنگ ڈائریکٹر نے واضح احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے تمام پارکوں میں نصب فوارے 2دن کے اندر مکمل طور پر فعال کئے جائیں، بصورت دیگر متعلقہ افسروں کو ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔انہوں نے ہدایت کی کہ تمام پارکس میں موجود ٹوٹے بینچز اور جھولوں کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے تاکہ شہریوں کو کسی بھی ممکنہ حادثے سے محفوظ رکھا جا سکے ۔ ایم ڈی نے عائشہ بی بی پارک میں فوری طور پر لینڈ سکیپنگ کے کام مکمل کرنے ، پارک کی خطرناک اور بوسیدہ دیوار کو منہدم کر کے ازسرِنو تعمیر شروع کرنے کے احکامات جاری کئے اور کہا کہ موجودہ دیوار کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کا سبب بن سکتی ہے ۔ منیجنگ ڈائریکٹر نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ عائشہ بی بی پارک میں نصب ٹربائن گزشتہ سال سے غیر فعال ہے جس کے باعث پارک کے تمام واٹر چینلز بند ہو چکے ہیں۔ انہوں نے واضح حکم دیا کہ ٹربائن کو 2 دن کے اندر فعال کیا جائے بصورت دیگر ذمہ دار وں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گیس کی بندش ،کو ئلے کی مصنوعی تیاری اور ملاوٹ بڑھ گئی ، قیمتوں میں بھی اضافہ

کمشنر کا اجلاس، ڈویژن میں ترقیاتی اور نگرانی کے امور کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ

روڈ سیفٹی واک، نوجوانوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دی گئی

نئی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک استحکام قائم کرنیکا اعلان

موٹر سائیکل چوری ، 14 مقدمات میں مطلوب گینگ گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن