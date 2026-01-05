صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈور ٹو ڈور ویسٹ کولیکشن اور پلاٹوں کی مکمل صفائی یقینی بنانے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
ڈور ٹو ڈور ویسٹ کولیکشن اور پلاٹوں کی مکمل صفائی یقینی بنانے کی ہدایت

گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے شہر کے مختلف علاقوں میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔

 دورے کے دوران سی ای او جی ڈبلیو ایم سی نے سیالکوٹ بائی پاس، سیالکوٹ روڈ، سروس روڈ، ونیہ والا، اروپ، بسم اللہ کالونی، بٹرانوالی، نظام پور اور دیگر ملحقہ علاقوں میں جاری صفائی آپریشن کا معائنہ کیا۔ انہوں نے موقع پر موجود افسروں اور عملے کو صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کیں۔سی ای او فرحان مجتبیٰ نے کہا کہ تمام علاقوں میں نالیوں کی بروقت ڈیسلٹنگ، ڈور ٹو ڈور ویسٹ کولیکشن اور کھلے پلاٹوں کی مکمل صفائی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

چڑیا گھر کی تعمیر کا منصوبہ متنازع حکومت کا اظہار تشویش

شفاف پالیسی مانیٹرنگ نظام مالی سال کے پہلے چھ ماہ میں 1ارب 9کروڑ کی ٹیکس ریکوری

آر پی اوکا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

حکومت کے اصلاحاتی پیکیج پرعمل سے معیشت بہترہو رہی ہے ‘ شازیہ بانو

گلیوں پر قبضے کر کے تعمیر کئے گئے گھر مسمار‘راستے واگزار

بڑھتی ہو ئی غربت بے ر وز گا ر ی اور مہنگا ئی بڑا چیلنج :رائے منیر احمد کھرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر