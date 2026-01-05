صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادہ گندم اگائو مہم کے حوالے سے یوم کاشتکاراں کا انعقاد

  • گوجرانوالہ
زیادہ گندم اگائو مہم کے حوالے سے یوم کاشتکاراں کا انعقاد

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع محمد اعظم مغل کی قیادت میں محکمہ زراعت( توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کی طرف سے سفید پوش ہاؤس سجاد اکبر گورائیہ مرکز ایمن آباد تحصیل و ضلع گوجرانوالہ میں زیادہ گندم اگاؤ مہم اور فصل مکئی کی بہاریہ کاشت کے سلسلہ میں یوم کاشتکاراں کا انعقاد کیا گیا۔

جس میں علاقہ بھر کے کاشتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ۔ اس موقع پر پرنسپل ایگریکلچر آفیسر اعظم مغل نے کہا کہ حکومت پنجاب کاشتکاروں اور زمینداروں کی سہولت کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ، ملک کو زرعی لحاظ سے خود کفیل بنانے کیلئے اور گندم کی پیداوار میں اضافہ کیلئے کاشتکار محکمہ زراعت توسیع کی ہدایات پر عمل کریں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر