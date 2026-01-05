صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:جیولر سمیت 3 دکانوں کے تالے توڑ کر وار داتیں

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:جیولر سمیت 3 دکانوں کے تالے توڑ کر وار داتیں

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) مین بازار وزیرآباد چوروں کے رحم و کرم پر،ایک ہی رات میں چوروں نے مقامی جیولرز اور ایک دواخانے کے تالے توڑ ڈالے ، 8 تولے طلائی زیورات، چاندی کے زیورات اور نقدی لوٹ لی ۔

شہر کے معروف کاروباری مرکز مین بازار پر رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوے نامعلوم چوروں نے ہلہ بول دیا تین د کانوں کے تالے توڑ ڈالے مقامی جیولرز قیصر الرحمان،نجی دواخانے اور ایک تیسری د کان کے تالے توڑے گئے نامعلوم چوروں نے 35 لاکھ روپے کے طلائی اور چاندی زیورات اور نقدی چرا لی چور آسانی کے ساتھ واردات کے بعد فرار ہو گئے پولیس تھانہ سٹی وزیرآباد کی ٹیم نے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا اور دوکانداروں کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا پولیس کی جانب سے چوروں کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یو این کشمیریوں کو حق خودارادیت دلائے، صدر، وزیراعظم آزاد کشمیر

نجی سکو لوں کو بھی نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ میں شا مل کرنیکا فیصلہ

ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں، کمشنر مردان

ایس ایس پی انویسٹی گیشن اسلام آباد کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ

سی ڈی اے ایمرجنسی سروس نے گزشتہ سال 16,190ہنگامی کالز پر بروقت کارروائی کی

اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے مؤثر اقدامات کیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر