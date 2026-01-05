صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرزکے زیر اہتمام موٹرسائیکل لرنر لائسنس کیمپ کا انعقاد

گجرات(سٹی رپورٹر )گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز کے زیر اہتمام موٹرسائیکل لرنر لائسنس کیمپ کا انعقاد کیا گیا،

گزشتہ روز 9 بجے سے شروع ہونے والا لائسنس کیمپ 4 بجے تک جاری رہا جس میں ممبران گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز سمیت شہریوں کے سینکڑوں لائسنس بنائے گئے ۔ اس موقع پر ممبران اور شہریوں کی رہنمائی کیلئے صدر گجرات چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز وقاص مرزا’احتشام دلدار چودھری’مبین احمد’سب انسپکٹر محمد شاہد اور سیکرٹری چیمبر شہریوں اور ممبران چیمبرکی رہنمائی کیلئے موجود رہے ۔

 

