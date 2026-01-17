صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :منی ٹرک بس سے ٹکر ا کر الٹ گیا، ایک شخص جاں بحق، 2 شدید زخمی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :منی ٹرک بس سے ٹکر ا کر الٹ گیا، ایک شخص جاں بحق، 2 شدید زخمی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر )منی ٹرک بس سے ٹکر ا کر الٹ گیا، ایک شخص جاں بحق 2 شدید زخمی ہوگئے ۔

 ڈسکہ سے گوجرانوالہ روڈ پر منی ٹرک راجہ بس سے ٹکرانے کے باعث الٹ گیا، مزدہ میں خالی سلنڈر لوڈ تھے جو کہ پیچھے سے بس سے ٹکرایا ۔ مزدہ میں سوار 3 افراد 35سالہ عمر ساکن گوجرانوالہ، 24سالہ عمران، 20سالہ ارسلان ساکن ایمن آباد شدید زخمی ہوگئے ،زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے عمر موقع پر جاں بحق ہوگیا۔ جبکہ عمران اور ارسلان کو ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کردیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ملیر ندی پل مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت

بلدیہ عظمٰی : 5.54 ارب روپے کا سڑکوں کی بحالی پروگرام شروع

ٹریفک پولیس کے ای چالان میں خامیوں کا سلسلہ رک نہ سکا

آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو فیصلے پر عملدرآمد یقینی بنانے کا حکم

ایران کیخلاف امریکی اقدامات، مسلم امہ کیلئے اتحاد کا سنہری موقع

صنعتی صارفین اور سی این جی اسٹیشنز کے لیے گیس بند

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مزاحمت اور صبر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ٹریفک قوانین اور غریب آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
درختوں کا قتلِ عام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ایران کے حالات ہمارے لیے سبق
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صنعتوں کا ڈیتھ وارنٹ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(حصہ دوم)
مفتی منیب الرحمٰن