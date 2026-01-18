صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کے عہدیداروں کا اجلاس

  • گوجرانوالہ
گجرات:پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کے عہدیداروں کا اجلاس

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری اور صوبائی وزیر شافع حسین کی ہدایت پر مسلم لیگ یوتھ ونگ کااہم اجلاس سٹی صدر چودھری علی ابرارجوڑا کی رہائش گاہ علی پورہ روڈ پر ہوا

جس میں یوتھ ونگ کے ذمہ داروں ، مسلم لیگی عہدیداروں نے بھرپورشرکت کی، مہمان خصوصی مسلم لیگ یوتھ ونگ کے مرکزی صدر کامران سعید عثمانی تھے ،اس موقع پر طاہرمانڈہ، زاہد عباس بھٹی،حافظ تیموربٹ، علی سہیل رضی، ارتضیٰ شاہ،عدنان یاسین اور دیگربھی موجود تھے ۔اس موقع پریونین کونسل7سے غلام عباس نے ساتھیوں کمے ہمراہ پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کااعلان کیا۔ اجلاس میں مسلم لیگی رہنمائوں نے متفقہ طورپراس عزم کااعادہ کیاکہ مرکزی صدرچودھری شجاعت حسین، وفاقی وزیر سالک حسین، صوبائی وزیر شافع حسین کی زیرقیادت مسلم یوتھ ونگ کوگجرات میں منظم وفعال بناتے ہوئے تنظیم سازی مکمل کرنے کے ساتھ عید کے بعد بڑا یوتھ ونگ کنونشن کابھی انعقاد کیاجائے گا، ہم قائدین کی قیادت میں متحد ومنظم ہیں اورآنیوالے بلدیاتی الیکشن میں بھی مسلم لیگی امیدواروں کی کامیابی کیلئے بھرپورکردارادا کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسران واجبات کی وصولی کو یقینی بنائیں :کمشنر سرگو دھا

اے سی شیریں گل کا ایس او ایس ولیج کا دورہ، بچوں سے ملاقات

افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے انتظامی امور کا جائزہ اجلاس

خوشاب :ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ‘ریونیو اہداف کا جائزہ لیا گیا

ترقی اور خوشحالی کیلئے سیاسی ہم آہنگی ناگزیر:سمیرا ملک

شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل