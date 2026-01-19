صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات میں ترقیاتی کام رواں برس مکمل ہو جا ئینگے :شافع حسین

  • گوجرانوالہ
گجرات میں ترقیاتی کام رواں برس مکمل ہو جا ئینگے :شافع حسین

گجرات (نامہ نگار)پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکرٹری صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے خصوصی بیان میں کہا کہ۔۔۔

گجرات شہر کی ہر یونین کونسل میں ترقیاتی کام کرائے گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ رواں سال مکمل ہو جائیں گے کنٹریکٹر کو چا ہیے وہ بہترین میٹریل استعمال کریں ،حکومت پنجاب نے گجرات میں سیوریج سسٹم ، رحمن شہید روڈ سمیت دیگر ترقیاتی کاموں کیلئے فنڈز منظور کئے ہیں، رحمن شہید روڈ پر کام2ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گجرات کے میگا سیوریج سسٹم کی ڈیزائننگ کا مرحلہ جاری ہے متعلقہ محکمے کے ساتھ مکمل رابطے میں ہوں ۔ شافع حسین نے کہا کہ گجرات کے 4 سکولوں کو میٹرک سے ایف اے تک اپ گریڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ظہورالٰہی سٹیڈیم اور کٹھالہ انڈر پاس ڈسپوزل کو منظور کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ مدینہ سیداں ڈسپوزل پر کام جلد شروع ہو جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ باب گجرات مکمل ہو چکا ہے اس سال سماں موہلہ برج پر بھی کام شروع ہو جائے گا سیوریج لائن جو گجرات چیمبر سے شروع ہو کر بشیر کلفٹ ہسپتال تک جاتی اس پر کام شروع ہو چکا ہے گجرات ایجوکیشن کمپلیکس پر جلد کام شروع ہو جائے گا۔تمام پارکس کو اپ گریڈ کیا گیا جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے ۔ شافع حسین نے کہا کہ گجرات کے مختلف روٹس پر الیکٹرک بسیں جلد چلنا شروع ہو جائیں گی ۔شافع حسین نے کہا کہ سروس موڑ برج کی توسیع پر دھند اور سرد موسم کی وجہ سے کام کی رفتار سست ہے لیکن فروری کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صحت کی دیکھ بھال میں بہتری ہر شہری کا حق ، وزیراعلیٰ

سیلانی کا گل پلازہ متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان

قرآن وسنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی، شاداب رضا

پیپلزپارٹی کرپشن کی بے تاج بادشاہ، جماعت اسلامی سندھ

گندی گلیوں کی صفائی مہم جلد شروع کرنے کا فیصلہ

آگ بجھانے میں تاخیر بدترین گورننس کا نتیجہ، منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر