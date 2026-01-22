صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا مختلف سکولوں کا دورہ ،عملہ کی حاضری ، صفائی ستھرائی کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا مختلف سکولوں کا دورہ ،عملہ کی حاضری ، صفائی ستھرائی کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد کے گورنمنٹ نجیب میموریل گرلز ہائی سکول، گورنمنٹ پبلک ہائی سکول سول لائن اور مولانا ظفر علی خان سپیشل ایجوکیشن سنٹر سول لائن کے دورے ۔۔۔

، سکولوں میں عملہ کی حاضری،صفائی ستھرائی و دیگر انتظامات بارے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سرکاری سکولوں میں معیار تعلیم اور سہولیات بہتری پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں ، متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بچوں کو معیاری تعلیم کا سب سے اہم ذریعہ سرکاری سکول ہیں، اساتذہ طلبہ کی کردارسازی اور تعلیم و تربیت پر اپنے بچوں کی طرح توجہ دیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن