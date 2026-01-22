صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی واسا وزیرآباد علی حسنین کا مین بازار میں واٹر سپلائی پراجیکٹ کا معائنہ

  • گوجرانوالہ
ایم ڈی واسا وزیرآباد علی حسنین کا مین بازار میں واٹر سپلائی پراجیکٹ کا معائنہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایم ڈی واسا وزیرآباد علی حسنین کا مین بازار میں واٹر سپلائی پراجیکٹ کا دورہ اورشہریوں سے ملاقات کی ۔۔۔

 ایم ڈی نے ایم او آئی اینڈ ایس شاہ رخ چیمہ، اوورسیئر عابد باجوہ اور واسا ٹیم کے ہمراہ واٹر سپلائی پائپ لائن منصوبے کا معائنہ کیا۔ علی حسنین نے اس موقع پر شہریوں کے تحفظات بھی سنے ۔ انہوں نے کہا کہ نئی واٹر سپلائی پائپ لائن بچھانے کے بعد گلیوں اور محلوں کو پہلے سے بہتر حالت میں بحال کیا جائے گا۔ایم ڈی واسا کے مطابق منصوبے کی تکمیل کے بعد نئی ٹف ٹائلز، بہتر سیوریج نظام اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ شہریوں کو دیرپا ریلیف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن