صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز ٹریڈرز سیل کے زیر اہتمام خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ تقریب

  • گوجرانوالہ
پیپلز ٹریڈرز سیل کے زیر اہتمام خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ تقریب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) پیپلز ٹریڈرز سیل کے زیر اہتمام خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی جس میں کارکنوں اور تاجروں نے کیک کاٹا۔

تفصیلات کے مطابق پیپلز ٹریڈرز سیل کے صدر ملک ذوالفقار بھٹو نے کشمیر مارکیٹ میں صدرِمملکت آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی بیٹی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہمشیرہ اور بانی چیئرمین پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی خاتونِ اول آصفہ بھٹو زرداری کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں پیپلز لائرز فورم کے ضلعی صدر ناصر عبادت ملک ایڈووکیٹ، علی گجر، عمر بٹ، مبشر امین، چودھری حنیف کمبوہ، طارق رفیق بھٹی، کشمیر مارکیٹ کے صدر چاند گجر سمیت پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:88ارب کی لاگت سے 25ترقیاتی منصوبے شروع کرنیکا فیصلہ

بسنت :جنرل ہسپتال میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

واسا کو ترقیاتی کام بسنت کے دوران روکنے کی ہدایت

جنوری میں 12 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا

مختلف اضلاع میں9 نئے سہولت بازاروں کے قیام کے احکامات

اندرون لاہور دہلی دروازے پرمختلف محکموں کے کیمپ قائم

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر