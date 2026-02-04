صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :قائم مقام ڈی پی او کے شہری شکایات کے فوری ازالے کے احکامات

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا )قائم مقام ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسیب راجہ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت اپنے دفتر میں آنے والے شہریوں کی شکایات سنی اور متعلقہ افسروں کو میرٹ کی بنیاد پر فوری ازالہ کے احکامات جاری کیے ۔انہوں نے متعلقہ حکام کوہدایت کی کہ وہ سائلین کی فوری مددیقینی بنائیں ۔

