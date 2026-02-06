صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسئلہ کشمیر یواین قراردادوں کے مطابق حل کیاجائے :سنی تحریک

  • گوجرانوالہ
مسئلہ کشمیر یواین قراردادوں کے مطابق حل کیاجائے :سنی تحریک

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )سربراہ سنی تحریک مولانا شاداب رضا نقشبندی کی ہدایت پر ملک گیر یکجہتی کشمیر منایا گیا۔

 صدرشمالی پنجاب زاہد حبیب قادری نے آزادء کشمیر مارچ سے خطاب کرتے کہا بھارتی افواج کے مظالم نہتے کشمیریوں کے حوصلے پست نہیں کرسکے ،نام نہاد مہذب عالمی برداری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے سامنے بے بس ہے ۔ پاک بھارت کشیدگی کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے ،بھارت کو ہٹ دھرمی ترک کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ مدنی، مولانا الحاج اکبر نقشبندی، عطاالرحمن خان صافی، علامہ طالب مجددی، صاحبزادہ عطااللہ رضوی، سٹی صدر آصف مغل کیلانی، مولانا حمزہ رضوی، حافظ حسان رضا ایڈووکیٹ ،شازب چٹھہ، علامہ ادریس جلالی اور پروفیسر شہزاد لارنس نے بھی خطاب کیا۔آزادء کشمیر مارچ گوندنوالہ چوک سے شروع ہو کر جی ٹی ایس اڈا جی ٹی روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازی کیخلاف سخت فوری کریک ڈائون کا حکم

کمشنر،ڈی سی اور ڈی پی او کی زیر قیادت کشمیر واک کا انعقاد

ڈرون کیمروں اور دوربینوں سے مانیٹرنگ،8پتنگ باز گرفتار

فاطمہ جناح پارک بھیرہ کی تزئین و آرائش مکمل، ،اوپن ہو گیا

کانسٹیبل محمودمظہر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پر وقارتقریب کا انعقاد

چوری،ڈکیتی کی وارداتیں، فون،نقدی ،قیمتی اشیا لوٹ لیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ