صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم یکجہتی پردوستانہ کرکٹ میچ کشمیر بلائنڈ ٹیم نے جیت لیا

  • گوجرانوالہ
یوم یکجہتی پردوستانہ کرکٹ میچ کشمیر بلائنڈ ٹیم نے جیت لیا

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ میں یوم یکجہتی پردوستانہ کرکٹ میچ کشمیر بلائنڈ ٹیم نے گوجرانوالہ بلائنڈ ٹیم کو شکست دے کر جیت لیا۔

میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں کا جشن،اس موقع پر مقررین اور کھلاڑیوں نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیلئے فلک شگاف نعرے لگائے جن کا کہنا تھا کہ کشمیرمیں بھارتی ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ، کشمیری عوام کی آزادی کیلئے ان کیساتھ سیسہ پلائی دیوار کی کھڑے ہیں۔ جناح سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں میزبان گوجرانوالہ نے پہلے کھیلتے مقررہ 20اوورز میں 6وکٹوں کے نقصان پر 213رنز بنائے ، اکرم نے 75عتیق الرحمان نے 50رنز بنائے ۔ کشمیر بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد میچ پانچ وکٹوں سے جیت لیا۔ طلحہ اقبال نے 86کامران اختر 72 رنز بنائے ، کامران اختر آل رائونڈر کارگردگی پر مین آف دی میچ قرار پائے ، میچ کے اختتام پر ڈویژنل سپورٹس آفیسر فیصل امیر خان اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر رانا سجاد خان نے دونوں ٹیموں کے کپتانوں کوٹرافی اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ، صدر بلائنڈ کرکٹ کونسل گوجرانوالہ حافظ مزمل ریاض اور جنرل سیکرٹری عدنان محمود بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ