صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینٹ پولیس نے 7من 33کلو منشیات چرس اورافیون پکڑلی

  • گوجرانوالہ
کینٹ پولیس نے 7من 33کلو منشیات چرس اورافیون پکڑلی

راہوالی( نمائندہ دنیا ، نامہ نگار)کینٹ پولیس کا منشیات فروش کیخلاف کامیاب کریک ڈاؤن ، 7 من 33کلو منشیات چرس ،افیون پکڑلی جبکہ بین الاضلاعی منشیات فروش اپنے دو ساتھیوں سمیت فرار ہو نے میں کامیاب ،پراڈو گاڑی قبضہ میں لیکر مقدمہ درج کرلیاگیا۔

 جی ٹی روڈ پر منشیات فروش ساجد خان عرف ساجو ساکن بستی قدرت آباد وزیر آباد سابقہ ریکارڈ یافتہ نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ منشیات سپلائی کے لیے جارہا تھا جس پر ڈی ایس پی سرکل کینٹ سرفراز رانجھاکی قیادت ا یس او کینٹ زبیر سیال کی زیرنگرانی سب انسپکٹر منور نے ہمراہ عملہ اسکی گرفتاری کے لیے فوری امرود باغ رقبہ واقع منڈیالہ وڑائچ ناکہ بندی کرلی اس دوران پراڈو گاڑی کو رکنے کا اشارہ دیا توملزم ساجد عرف ساجو ڈرائیو کررہا تھا نے گاڑی کو کلاسکے کی جانب بھگا دیا جو تعاقب کرنے پر ٹھکر کرپلی علی پور روڈ پر درخت سے ٹکرا کر رک گئی جبکہ ساجد عرف ساجو اپنے دو ساتھیوں سمیت گاڑی چھوڑ کر فرار ہوگیاگاڑی کی تلاشی پر 15عدد توڑے نائلون میں چرس و افیون کے 313پیکٹ برآمد ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انتظامی غفلت، 3 لاکھ اساتذہ کو آن لائن کارکردگی رپورٹ جمع کرانے میں مشکلات

پاکستان کا ہر شہری عالمی سطح پر کشمیر کا سفیر : محمد خان ڈاہا

وہاڑی میں یوم یکجہتی کشمیر پر تائیکوانڈو مقابلے

کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیلئے اتفاق رکشہ یونین کی ریلی

کشمیری عوام پر مظالم کو اجاگر کرنا سب کی ذمہ داری : ڈپٹی کمشنر

اختلافات بھلا کرکشمیریوں کیساتھ کھڑے ہوں : ثاقب خورشید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ