صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

  • گوجرانوالہ
سرکاری سکولوں کی 700طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ لائنز کلب کے صدر خالد وسیم ایڈووکیٹ کی قیادت میں سرکاری سکولوں کی 700 طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم کیے گئے

اس فلاحی پروگرام میں سرکاری سکولوں کے اساتذہ لائنز کلب کے عہدیداران اور معزز مہمانوں نے بھرپور شرکت کی تقریب کے مہمانان خصوصی ڈسٹرکٹ مینٹور لائن طاہر مجید کپور، ڈی جی لیڈر آف دی ایئر ڈاکٹر عارف مسعود ایم سی سی شفقت چودھری،پاسٹ ڈسٹرکٹ گورنر فیضان مجید کپور، پی سی سی ملک نصیر، پی ڈی جی عاشق باجوہ، کابینہ سیکرٹری ایم عبداﷲ، آر سی ساجد حسین، لائنز قائدین اور سیالکوٹ لائنز کلب کے ممبران بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ خالد وسیم ایڈووکیٹ نے خطاب کرتے کہا کہ طالبات میں یونیفارم اور شوز تقسیم کرنے کا بنیادی مقصد خدمتِ انسانیت اور اجتماعی خدمت کے عمل کو فروغ دینا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ