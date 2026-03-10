صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردارحق نوازچیمہ ایڈووکیٹ مسلم لیگ ن کے ضلعی جوائنٹ سیکرٹری مقرر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے رہنما سردارحق نوازچیمہ ایڈووکیٹ کو مسلم لیگ ن کا ضلعی جوائنٹ سیکرٹری مقرر کردیا گیا۔۔۔

 نوٹیفکیشن دینے کی تقریب میں ایم این اے محمود بشیر ورک، سابق ایم پی اے پیر غلام فرید، ایم این اے شازیہ فرید، ایم پی ایز عمر فاروق ڈار، حاجی وقار چیمہ ،پیر عامر فرید، کوآرڈی نیٹر ٹو ایم این اے شاہد اقبال ناگرا، پیر نعمان علی، ضلعی جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ،سابق ایم پی اے حاجی امان اللہ وڑائچ،سٹی نائب صدر معظم رؤف مغل، خواتین ونگ کی عہدیدار وں سمیت پارٹی کارکنوں نے شرکت کی ۔

 

