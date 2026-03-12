صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں لیبارٹریاں مکمل طور پر فعال

  • گوجرانوالہ
عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں لیبارٹریاں مکمل طور پر فعال

گجرات (نامہ نگار )عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال گجرات کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سعود افضل نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے۔

 کہ عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال گجرات بڑے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال کی حیثیت رکھتا ہے جہاں روزانہ سینکڑوں مریض علاج معالجہ کیلئے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سب سے بڑا مسئلہ ادویات کی کمی کا تھا تاہم اس مسئلے کے حل کیلئے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پنجاب بھر کے مختلف سرکاری مراکز سے ادویات منگوا کر ہسپتال میں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ مریضوں کو علاج کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ڈاکٹر سعود افضل نے بتایا کہ ہسپتال میں مریضوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کی لیبارٹریاں مکمل طور پر فعال ہیں اور یہاں مریضوں کے مختلف ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پٹرول پمپوں کے ذریعے لوٹ مار کا انکشاف

یومِ شہادت حضرت علی رضی اﷲعقیدت واحترام سے منایا گیا

ڈپٹی کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کی سائٹس کا دورہ

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا مارکیٹوں اور بازاروں کا دورہ

پٹرول سمگلنگ میں ملوث افراد کیخلاف بروقت ایکشن لینے کا حکم

بہاولنگر کو موٹروے سے لنک کرنے پر کام کیا جائے ،صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی