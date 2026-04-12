ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کروڑوں کے منصوبے سست روی کا شکار

ترقیاتی کاموں کیلئے توڑپھوڑسے معمولاتِ زندگی متاثر ، کام کی رفتار تیز کرنیکامطالبہ

 ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کروڑوں کے ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہو کر شہریوں اور تاجروں کے لیے دردِ سر بن گئے۔ شہر کے مصروف ترین تجارتی مراکز صدر بازار،کمیٹی بازار اور جھنگ روڈمارکیٹ ان دنوں شدید بدانتظامی اور تاخیر کا منظر پیش کر رہے ہیں ،جہاں جاری ترقیاتی کاموں نے معمولاتِ زندگی بری طرح متاثر کر دئیے ہیں،صدر بازار میں جاری کھدائی اور اکھاڑ پچھاڑ کے باعث دکانوں تک رسائی نہایت مشکل ہو چکی ہے ، ٹوٹ پھوٹ، مٹی کے ڈھیر اور بند راستوں نے خریداروں کا آنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے ، جس سے تاجروں کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے ، دکانداروں کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر انہیں مالی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے جبکہ گاہکوں کی تعداد میں واضح کمی ہوئی ہے ،حالیہ بارشوں نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے ، صدر بازار اور کمیٹی بازار دلدل کا منظر پیش کرنے لگے ،جہاں کیچڑ اور پانی کھڑا ہونے سے بازاروں میں داخلہ تقریباً بند ہو چکا ہے ،شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔بتاجر برادری کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو بازاروں کے منصوبے ایک ماہ میں مکمل ہو سکتے ہیں مگر افسوس کہ چھ ماہ کے باوجود کام مکمل نہیں ہو سکا ۔شہریوں اور تاجروں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے ۔

 

فیصل آباد

کمشنر کے جاری ترقیاتی منصوبے رواں سال مکمل کرنیکا حکم

سیف سٹی پراجیکٹ آخری مراحل میں، جرائم میں کمی متوقع

چنیوٹ جنرل بس بیوٹیفکیشن ، تجاوزات کے خاتمے کا حکم

جماعت اسلامی کی 25 اپریل سے 15 مئی تک رابطہ عوام مہم

جماعت اسلامی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی :یاسر اقبال

جڑانوالہ میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیز کر دیا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل