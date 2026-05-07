صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی

  • گوجرانوالہ
ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی

چیئرمین سی بی اے یونین کا ٹھیکیدار پر خورد برد کا الزام ،وزیراعلیٰ کو در خواست دیدی

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینکڑوں ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہوسکی،چیئرمین سی بی اے یونین نے ٹھیکیدار پر تنخواہیں خورد برد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کارروائی کیلئے درخواست دیدی۔چیئرمین سی بی اے یونین میونسپل کارپوریشن و سالڈ ویسٹ رحمت علی انصاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ سالڈ ویسٹ کمپنی گوجرانوالہ کے سینکڑوں ملازمین کو جنوری و فروری کے مہینوں سے تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہوسکی اور ٹھیکیدار نے مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی تنخواہیں ملازمین کو ادا کرنے کے بجائے مبینہ طور پر اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کی ہیں جو ورکرز کیساتھ سخت زیادتی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام کو ناکام کرنے کی سازش ہے ۔چیئرمین سی بی اے یونین رحمت علی انصاری نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ سالڈ ویسٹ کمپنی کے سینکڑوں ملازمین کی تنخواہیں خرد برد کرنے پر امپیریل کمپنی کے ٹھیکیدار اخلاق چٹھہ کا ٹھیکہ کینسل کرکے اس کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور کمپنی کے سینکڑوں ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن،250سے زائد غیر قانونی کیبنز گرا دیئے

مریضوں کو معیاری طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ،سلمان رفیق

موجودہ حالات میں قومی وحدت اور فکری رہنمائی کی اشد ضرورت جماعت اہل حرم پاکستان

ہر بچے کیلئے محفوظ، باوقار اور حقوق پر مبنی مستقبل ضروری ،نذیر تارڑ

شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے ،آئی جی

قائد اعظم یونیورسٹی سکول آف پولیٹکس اینڈ آئی آر میں معرکہ حق سیمینار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن