صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عید پر غربا مساکین کے حقوق کا خیال رکھیں:پیراجمل رضا

  • گوجرانوالہ
عید پر غربا مساکین کے حقوق کا خیال رکھیں:پیراجمل رضا

قربانی کاتیسر ا حصہ اپنے لئے رکھنا چاہیے اسکی بند ربانٹ ہرگز نہ کریں

راہوالی(نمائندہ دنیا) علامہ پیر اجمل رضا قادری نے کہا ہے کہ عید الا الضحٰی خواہشات نفس کی قربانی کا دن ہے او ر احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حقوق انسانی کی پاسداری کا نام عید ہے انہوں نے کہا کہ قربانی کے ذریعے بندہ خدا کے حضور اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کر کے در حقیقت اپنے جذبہ عبودیت کا اظہار کرتا ہے جو خدا کو بہت پسند ہے ہمیں عیدقربان کے موقع پر غربا مساکین کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے ۔ انہوں نے کہا ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی اور ہر بالغ مالک نصاب مسلمان پر واجب ہے ۔ قربانی کے جانور کے گوشت کو تین حصوں میں برابر تقسیم کرنا سنت ہے ایک حصہ فقرا، دوسرا دوست رشتہ دار جبکہ تیسرا حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے اسکی بند ربانٹ ہرگز نہ کریں قربانی کے گوشت کر فریزروں کی سجاوٹ نہ بنائیں بلکہ غربا مساکین میں تقسیم کرکے انکو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ: ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہوم ڈپارٹمنٹ کا اجلاس

پاکستان،چین کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ پر تقریب

اسسٹنٹ کمشنر اٹھارہ ہزاری کا چناب کالج کا دورہ، تعلیمی و ترقیاتی امور کا جائزہ

بازاروں میں ترقیاتی کام عید خریداری میں پریشانی کا سامنا

شاہد شہید روڈ پر ٹریفک جام، شہریوں کو شدید مشکلات

عیدالاضحیٰ پر نکاسی آب کا نظام فعال رکھنے کیلئے واسا متحرک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ