صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ نیوٹیک ، تعاون بڑھانے کا عزم

  • اسلام آباد
قائم مقام امریکی سفیر کا دورہ نیوٹیک ، تعاون بڑھانے کا عزم

مائننگ سیکٹر کو صنعتی ترقی، جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے خواہا ں ،نیٹلی بیکر

اسلام آباد( اپنے رپورٹرسے ) پاکستان میں تعینات امریکی قائم مقام سفیرنیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ امریکا پاکستان کے ساتھ طویل المدتی تعاون کے ذریعے مائننگ سیکٹر کو صنعتی ترقی، ہنرمند روزگار، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پائیدار اقتصادی نمو سے جوڑنے میں دلچسپی رکھتا ہے ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیوٹیک ہیڈکوارٹر زکے دورے پر کیا ، نیٹلی بیکر نے سینٹر آف ایکسیلینس کا دورہ بھی کیا ۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ساؤتھ ڈکوٹا سکول آف مائنز اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین کے حالیہ دورے کے بعد پاکستان میں مائننگ اور صنعتی افرادی قوت کے شعبے میں تعاون ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے ، یہ شراکت داری صرف معدنیات کے حصول تک محدود نہیں بلکہ مہارتوں کی ترقی، جدید ٹیکنالوجی، حفاظتی نظام اور ادارہ جاتی استعداد بڑھانے پر بھی مرکوز ہے ۔ امریکا پاکستان کے ساتھ مل کر مائننگ سیکٹر کو صنعتی ترقی، ہنرمند روزگار اور جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کا خواہاں ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چنیوٹ: ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہوم ڈپارٹمنٹ کا اجلاس

پاکستان،چین کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ پر تقریب

اسسٹنٹ کمشنر اٹھارہ ہزاری کا چناب کالج کا دورہ، تعلیمی و ترقیاتی امور کا جائزہ

بازاروں میں ترقیاتی کام عید خریداری میں پریشانی کا سامنا

شاہد شہید روڈ پر ٹریفک جام، شہریوں کو شدید مشکلات

عیدالاضحیٰ پر نکاسی آب کا نظام فعال رکھنے کیلئے واسا متحرک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ