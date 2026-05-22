صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی امن کمیٹی وہاڑی کا عیدالاضحیٰ و محرم انتظامات کا جائزہ

  • ملتان
ضلعی امن کمیٹی وہاڑی کا عیدالاضحیٰ و محرم انتظامات کا جائزہ

سکیورٹی سخت کرنے اور سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی روکنے کا فیصلہ

وہاڑی(خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈی پی او تصور اقبال نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں عیدالاضحیٰ اور محرم الحرام کے دوران امن و امان، سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی، برداشت اور بھائی چارے کے فروغ کیلئے علماء کرام کو مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔

انہوں نے واضح کیا کہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور سوشل میڈیا پر اشتعال انگیزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ڈی پی او تصور اقبال نے کہا کہ عیدگاہوں، مجالس اور دیگر مذہبی اجتماعات کیلئے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے اور کسی بھی قسم کی شرپسندی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ رہیں گے ۔اجلاس میں امن کمیٹی کے ارکان نے بھی مختلف تجاویز پیش کیں اور امن و امان کی صورتحال بہتر رکھنے کیلئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اراضی کا عدم حصول ،اہم سڑکوں کا منصوبہ ادھورا

محکمہ ایکسائزکی مختلف برانچز میں بجلی کی طویل بندش

اوکاڑہ یونیورسٹی کے عارضی تعینات رجسٹرار کے خلاف درخواست کا تحریری فیصلہ

سروسز ہسپتال میں مریضوں کاسامان چوری کرنیوالے 2ملزم زیرحراست

جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا میاں مقصود احمد کے انتقال پر اظہار تعزیت

یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا 2 ارب 13کروڑ کا بجٹ منظور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ