ایگزام بینک اور پی ایس ڈبلیو پاکستانی برآمدات بڑھانے پر متفق

  • اسلام آباد
تجارتی مالی معاونت کے فروغ اور دیگر خدمات کی بہتری کیلئے یادداشت پر دستخط

   اسلام آباد(دنیا رپورٹ )ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان (پاک ایگزام) اور پاکستان سنگل ونڈو (پی ایس ڈبلیو) کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوگئے جس کے تحت دونوں ادارے تجارتی مالی معاونت کو فروغ دینے اور برآمدات میں اضافے کے لیے تعاون کرینگے ۔معاہدے کے تحت پاک ایگزم، پی ایس ڈبلیو کے قومی ڈیجیٹل تجارتی انفرااسٹریکچر کو تصدیق شدہ تجارتی ڈیٹا کے ذریعے استعمال کرے گا تاکہ اپنی ایکسپورٹ کریڈٹ انشورنس مصنوعات، حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی ایکسپورٹ فنانس سکیموں اور دیگر مالیاتی خدمات کے لیے رسک اسیسمنٹ اور انڈر رائٹنگ کو مزید مؤثر بنایا جا سکے ۔ تجارتی ڈیٹا کو سرکاری کریڈٹ نظام سے منسلک کرنے سے خطرات کے جائزے میں بہتری، پراسیسنگ میں تیزی، اور برآمد کنندگان کے لیے مالی سہولیات تک رسائی میں اضافہ متوقع ہے ۔ پی ایس ڈبلیو کے سی ای او آفتاب حیدر نے کہا کہ یہ شراکت داری ڈیجیٹل تجارتی اصلاحات کے اگلے مرحلے کی عکاس ہے ، جہاں تجارتی سہولت کاری اور تجارتی مالیاتی نظام ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے ہیں۔ تصدیق شدہ تجارتی ڈیٹا کے استعمال سے معلومات کے فرق میں کمی، شفافیت میں اضافہ اور برآمد کنندگان کو بروقت مالی سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی۔ پاک ایگزم کے صدر و سی ای او شہبازحسین سید نے کہا کہ پاکستان کے سرکاری ایکسپورٹ کریڈٹ ادارے کی حیثیت سے پاک ایگزم برآمد کنندگان کے لیے معاونت کو مضبوط بنانے کے لیے ادارہ جاتی شراکت داریوں کو وسعت دے رہا ہے ۔ پی ایس ڈبلیو کے ڈیجیٹل تجارتی ڈیٹا پلیٹ فارم تک رسائی ہماری تجزیاتی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی اور مؤثر و بہتر فیصلوں میں مددگار ثابت ہوگی۔ 

 

