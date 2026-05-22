صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیروز آباد میں کار سوار فیملی کوہراساں کرنے کا واقعہ

  • کراچی
فیروز آباد میں کار سوار فیملی کوہراساں کرنے کا واقعہ

لڑکے اور ساتھ موجود خاتون نے مبینہ راستہ نہ دینے پرگاڑی کا شیشہ توڑدیاسڑک پرہنگامہ، گاڑی میں موجود بچے خوفزدہ، بچنے کیلئے شیشے لاک کردیئے

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)فیروز آباد تھانے کی حدود میں کار سوار فیملی کو لڑکے اور اسکے ساتھ خاتون نے مبینہ راستہ نہ دینے پر ہراساں کیا اور گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔واقعے کے وقت گاڑی میں شہری، اہلیہ اور بچے موجود تھے جنہوں نے بگڑے امیر زادے جوڑے سے بچنے کیلئے دروازے لاک کرلیے ۔ سڑک پر ہنگامہ آرائی کرنیوالے لڑکے اور خاتون نے گاڑی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، توکار سوار شخص نے ویڈیو بنالی جس میں اگلا شیشہ ونڈ اسکرین ٹوٹنے کا منظر بھی ریکارڈ ہوگیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا، جبکہ متاثرہ شخص وسیم الطاف نے تحریری شکایت بھی درج کرادی۔حکام نے بتایا کہ تحریری درخواست موصول ہونے پرمتاثرہ فیملی سے رابطہ ہوگیا، جو ڈیفنس ویو کی رہائشی ہے اور یہ معاملہ دو خاندانوں کے جھگڑے کی وجہ سے پیش آیا۔ایس ایچ او فیروز آباد عدیل افضال نے کہا کہ متاثرہ فیملی نے صرف شکایت درج کرائی، تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہنگامہ آرائی کرنے والے لڑکے اور خاتون کو پولیس تلاش کررہی ہے ۔متاثرہ شخص نے بتایا کہ وہ دوپہر 12 بجے اپنی فیملی کے ساتھ تھا کہ نامعلوم شخص اور خاتون جو ٹویوٹا یارس گاڑی میں سوار تھے ، انہوں نے میری گاڑی کا سائیڈ مرر اور فرنٹ شیشہ توڑ دیا، گالم گلوچ اور سرعام بدمعاشی کی۔درخواست گزار نے یہ بھی لکھا کہ ملزمان نے ہماری گاڑی کو تو نقصان پہنچایا اور ان سب کی میرے پاس بطور ثبوت ویڈیو موجود ہے لہذا ان کیخلاف قانونی کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ضلعی امن کمیٹی وہاڑی کا عیدالاضحیٰ و محرم انتظامات کا جائزہ

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنروہاڑی کا امتحانی مرکز اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

میاں چنوں :مویشی منڈی میں امدادی کیمپس مکمل فعال

وہاڑی، عیدالاضحیٰ پر فول پروف سکیورٹی ، 1323 اہلکار تعینات

تاجربرادری کی کاوش ،میلسی میں تاجدار ختم نبوت چوک کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ