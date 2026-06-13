صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ میں ٹیکس ہدف میں اضافہ، کاروباری طبقے میں تشویش:راشد رفیق بھٹہ

  • گوجرانوالہ
بجٹ میں ٹیکس ہدف میں اضافہ، کاروباری طبقے میں تشویش:راشد رفیق بھٹہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) وزیرآباد چیمبر کے نائب صدر راشد رفیق بھٹہ نے وفاقی بجٹ 2026-27 کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً دو ہزار ارب روپے اضافی ٹیکس ہدف رکھا ہے۔

 جس سے کاروباری طبقے اور عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال میں ٹیکس کا ہدف ساڑھے تیرہ ہزار ارب روپے تھا، تاہم وصولی تقریباً گیارہ ہزار دو سو پچاس ارب روپے رہی، جس سے دو ہزار دو سو پچاس ارب روپے کا خسارہ سامنے آیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں 5 اہم شاہراہوں کی کارپٹنگ جاری ، مزید سڑکوں کی بحالی کا شیڈول تیار

ناکافی سہولیات ، انتظامیہ ٹرانسپورٹ مافیا کے سامنے بے بس

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا ٹیکو پارک، آفیسر کالونی پارک ،صدر بازار کا دورہ

پنجاب لائیوسٹاک کارڈ کی ریکوری اور محکمانہ اہداف کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا بیوٹیفکیشن منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب میاں شکیل احمد کا گوجرہ کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن