صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سیالکوٹ کا امام بارگاہوں میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او سیالکوٹ کا امام بارگاہوں میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن (ر) دوست محمد اور ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے محرم الحرام کے سلسلہ میں امام بارگاہوں کا دورہ کرکے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر سی سی ٹی وی کیمروں، سکیورٹی گارڈز، داخلی و خارجی راستوں، واک تھرو گیٹس اور دیگر حفاظتی اقدامات کو چیک کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام اور فول پروف سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

28مقامات پر خدمات فراہم کرنیوالی سہولت وینز کا شیڈول جاری

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سمسٹر خزاں کے داخلے یکم جولائی سے شروع ہونگے

تلہ گنگ ،غیر قانونی ایل پی جی فلنگ سٹیشنز کی بھر مار ،سانحہ کا خدشہ

گرجا گھروں کی سکیورٹی کیلئے راولپنڈی پولیس کے موثر انتظامات

8ملزمان گرفتار، 53لٹر شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد

حسن ابدال،غیرت کے نام پر باپ نے رشتہ کے تنازع پر بیٹی قتل کر ڈالی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر