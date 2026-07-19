صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

21 لاکھ خورد برد اور فوڈ سپلائرز سے فراڈ کرنیوالا نوسرباز گرفتار

  • گوجرانوالہ
21 لاکھ خورد برد اور فوڈ سپلائرز سے فراڈ کرنیوالا نوسرباز گرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ موترہ پولیس نے 21 لاکھ روپے خورد برد اور فوڈ سپلائرز سے فراڈ کرنے والا اشتہاری نوسرباز گرفتار کرلیا۔

پولیس نے 21 لاکھ خورد برد کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم رضی الحسن کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق ملزم مختلف فوڈ میٹریل سپلائرز، ریسٹورنٹ مالکان اور کاروباری افراد سے اعتماد حاصل کر کے ادھار یا سپلائی پر سامان وصول کرتا، بعد ازاں لاکھوں کی رقم ادا کیے بغیر فرار ہو جاتا تھا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سبزیوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ، شہری پریشان

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

ریٹائر ملازمین محکمہ پولیس کا قیمتی اثاثہ ہیں، ڈی پی او خوشاب

پی ایم اے خوشاب کا اجلاس ہیلتھ انتظامیہ کے رویے کی مذمت

کلورکوٹ اور گردونواح میں شدید گرمی اور حبس برقرار

فراڈ اور امانت میں خیانت کروڑوں ہتھیانے کے مقدمات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل