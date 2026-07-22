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گجرات86:لاکھ کے زیورات اور رقم چوری ،گھریلو ملازمہ و ساتھی گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات86:لاکھ کے زیورات اور رقم چوری ،گھریلو ملازمہ و ساتھی گرفتار

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار)تھانہ سول لائن پولیس نے 86 لاکھ روپے کے طلائی زیورات اور رقم چوری کی واردات ٹریس کر لی،چوری میں ملوث گھریلو ملازمہ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کرکے مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔

8 جولائی کو کچہری چو ک کی رہائشی خاتون کے گھر چوری کی وار دات ہو ئی تھی۔ ایس ایچ او تھانہ سول لائن احسان اللہ اور ٹیم نے واردات میں ملوث عنبر بی بی سکنہ فیصل آباد ، علی اصغر اور فضل عباس کو گرفتار کرلیا۔ 

 

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