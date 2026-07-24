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مختلف وارداتوں میں نقدی، سونا پانی والی موٹریں ودیگر سامان چوری

  • گوجرانوالہ
مختلف وارداتوں میں نقدی، سونا پانی والی موٹریں ودیگر سامان چوری

ڈسکہ(نمائندہ دنیا)مختلف وارداتوں میں نقدی، سونا، پانی والی موٹریں ودیگر سامان چوری ہو گیا ۔

کنڈن سیان میں محمداقبال بسراء کے بیٹے مستنصرکے گھرسے نقدی20ہزارروپے ،8.1/2 تولہ سوناودیگر سامان چوری، منڈیکی گورائیہ میں عاطف علی کے ڈیرہ سے نقدی 60ہزارروپے ، موٹر بجلی اورموبائل فون چوری،چک گلاں میں ارشد احمدکے مکان سے پانی والی موٹر چوری، اوچیاں کھرولیاں میں محمداکبر کے بھٹہ سے موٹر بجلی چوری، جامعہ مسجد محمدیہ چیلیکے گورائیہ سے سولر انورٹر چوری، موترہ میں محمود احمدکے رکشہ سے بیٹری اور اوزار چوری۔ پولیس نے مقدمات درج کر لئے۔

 

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