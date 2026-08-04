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حکومت کیخلاف زبان درازی کرنیوالوں کو عوام نے ووٹ سے جواب دیا:نواز چوہان

  • گوجرانوالہ
حکومت کیخلاف زبان درازی کرنیوالوں کو عوام نے ووٹ سے جواب دیا:نواز چوہان

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ممبر صوبائی اسمبلی، مانیٹر نگ انچارج ڈی ایچ کیو ہسپتال نواز چوہان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ ن کی تاریخی فتح نے ثابت کر دیا کہ۔۔۔

 عوام آج بھی میاں برادران کے ساتھ کھڑے ہیں،حکومت کیخلاف زبان درازی کرنے والوں کو عوام نے ووٹ کی طاقت سے جواب دیا ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکزی دفتر گلہ ٹاور والا کھیالی میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں مسلم لیگ ن کی فتح کے بعد پارٹی عہدیدار وں و کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر کارکنوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے ، مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔

 

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