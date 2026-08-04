صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراسیکیوشن دفاتر میں تعینات گریڈ اول کے سٹاف کی 10سال بعد ترقی

  • گوجرانوالہ
پراسیکیوشن دفاتر میں تعینات گریڈ اول کے سٹاف کی 10سال بعد ترقی

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر ) ضلع کے پراسیکیوشن دفاتر میں تعینات گریڈ اول کے سٹاف کو 10 سال بعد گریڈ 3 میں ترقی دیدی گئی۔

ضلعی پراسیکیوشن آفس میں ترقی پانے والے سٹاف کے اعزاز میں ظہرانہ کا اہتمام کیا گیا ، تقریب میں 24نائب قاصدوں میں ترقی کے لیٹرزتقسیم کیے گئے ۔ترقی پانے والوں میں سہیل احمد، سلطان چیمہ، محمد شبیر، عابد حسین، محمد فیاض، محمد طارق، نوید احمد، جاوید ہدایت سمیت دیگر اہلکار شامل ہیں۔ تقریب میں ڈپٹی اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹرز سمیت دیگر موجود تھے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ،عائشہ رضا فاروق

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کی لائیوای کچہری ،شکایات سنیں

امام بارگاہ اسلام آباد میں عزاداراں کیلئے مفت ہیپاٹائٹس سی سکریننگ کیمپ

عوام کو فوری اور باعزت خدمات کی فراہمی ترجیح ،کمشنر مردان

ڈپٹی کمشنر جہلم کی زیر صدارت اجلاس ،مون سو ن انتظامات کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسینؓ کا مرکزی جلوس پرامن ماحول میں اختتام پذیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس