صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے عرس پر دودھ کی سبیل کا اہتمام

  • گوجرانوالہ
حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے عرس پر دودھ کی سبیل کا اہتمام

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے 983ویں عرس کی تقریب کے موقع پر بابا جاوید گجر کی جانب سے باغبانپورہ میں دودھ کی سبیل کا اہتمام کیا گیا۔۔۔

 جس میں تمام مسلم لیگی رہنما سابق چیئرمین اسلم ابراہیم انصاری، صدر انجمن تاجران حاجی پورہ بازار عظیم گجر ، شاہد محمود، عثمان الحق گجر، گلاب دین گجر، صدیق گجر ، احسن مغل، مہتاب دین، کالا گجر نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش نے بر صغیر سمیت پوری دنیا کو امن و امان اور اسلامی تعلیمات کی پیروی کا درس دیتے ہوئے نصیحت کی کہ اسلام کے بغیر مسلمان کی زندگی بے معنی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صوبہ بھر میں سرکاری آٹے کی بلاتعطل فراہمی کے لئے خصوصی پلان مرتب

بلا تعطل طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے ،کمشنر

محکمہ خورا ک کی گندم کی غیر قانو نی نقل و حمل کے خلاف بڑی کاروائی

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا توقیر محمد نعیم نے کھلی کچہری کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر کا انڈر پاس، ریلوے اسٹیشن چوک، مین بازار اور شہر کے دیگر مقامات کاتفصیلی دورہ

اے سی بھیرہ کا امام بارگاہ حسینیہ قلعہ اور قصر زینب علی پور سیداں کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس