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بلدیہ آفس سوہدرہ میں نادرا کا ون ونڈو کائونٹر قائم

  • گوجرانوالہ
بلدیہ آفس سوہدرہ میں نادرا کا ون ونڈو کائونٹر قائم

نیا شناختی کارڈ ، تجدید، ایف سی آر ، ب فارم ، بائیو میٹرک کی سہولت ہوگی

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )نواحی قصبہ سوہدرہ میں شہریوں کی سہولت کیلئے بلدیہ آفس میں نادرا کا ون ونڈو کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ۔سوہدرہ، تلواڑہ، بیلہ اور ملحقہ یونین کونسلوں گھکا میتر ،ونجووالی کے رہائشی شناختی کارڈ سمیت نادرا کی مختلف خدمات مقامی سطح پر حاصل کر سکیں گے ۔نادرا کی یہ سہولت سینئر سیاسی و سماجی رہنما بریگیڈیئر (ر) بابر علاؤالدین کی کاوشوں سے فراہم کی گئی ۔ نادرا کے ون ونڈو کاؤنٹر پر شہری نیا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ بنوانے ، شناختی کارڈ کی تجدید، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ (FRC)، فارم ’’ب‘‘، بائیو میٹرک اپ ڈیٹ اور نادرا کی دیگر تمام دستیاب خدمات حاصل کر سکیں گے ۔نادرا ون ونڈو کاؤنٹر کے افتتاح اور پہلے روز اس کی فعالیت کے موقع پر نادرا کے زونل ہیڈ گوجرانوالہ محمد اکرام اور بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین نے بلدیہ آفس کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا اور کاؤنٹر پر آنے والے شہریوں سے ملاقات کر کے ان کے تاثرات بھی حاصل کیے ۔اس موقع پر سابق کونسلر میاں افتخار احمد آرائیں، ملک طارق ظفر، ملک فیاض اعوان، حاجی امجد راجپوت نے اظہار تشکر کیا۔

 

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