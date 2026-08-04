صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم امام حسینؓ پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات ، 4167 پولیس افسر ،اہلکار، رضاکار تعینات

  • گوجرانوالہ
چہلم امام حسینؓ پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات ، 4167 پولیس افسر ،اہلکار، رضاکار تعینات

ریجن میں 36جلوس اور 37مجالس منعقد ہونگی ‘ 3درجاتی سکیو رٹی حصار ‘ واک تھرو گیٹس ‘ میٹل ڈیٹیکٹرز ‘داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ، سیف سٹی و سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی ہوگی

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر ریجن گوجرانوالہ میں فول پروف سکیورٹی انتظامات مکمل ، 36 جلوسوں اور 37مجالس کی حفاظت کیلئے 4167پولیس افسر ، اہلکار اور رضاکار تعینات کر دئیے گئے ۔ریجنل پولیس آفیسر خرم شہزاد حیدر وڑائچ کی سربراہی میں جامع اور فول پروف سکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے ۔ سکیورٹی پلان کے تحت مجموعی طور پر 3,338 پولیس افسر و اہلکار ڈیوٹی سرانجام دینگے جبکہ 829رضاکار بھی پولیس کے شانہ بشانہ سکیورٹی فرائض انجام دینگے۔

تمام جلوسوں اور مجالس کی سکیورٹی کیلئے تین درجاتی سکیورٹی حصار‘ مؤثر ناکہ بندی‘سرچ اینڈ سویپ آپریشنز، حساس مقامات کی خصوصی نگرانی، داخلی و خارجی راستوں پر سخت چیکنگ، جدید ٹیکنالوجی، سیف سٹی و سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مسلسل مانیٹرنگ‘ واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور دیگر سکیورٹی اقدامات کو یقینی بنایا گیا ہے ۔آر پی او نے تمام ضلعی پولیس افسر وں کو ہدایت کی ہے کہ چہلم حضرت امام حسین ؓکے موقع پر سکیورٹی انتظامات میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ،عائشہ رضا فاروق

چیئرپرسن بی آئی ایس پی کی لائیوای کچہری ،شکایات سنیں

امام بارگاہ اسلام آباد میں عزاداراں کیلئے مفت ہیپاٹائٹس سی سکریننگ کیمپ

عوام کو فوری اور باعزت خدمات کی فراہمی ترجیح ،کمشنر مردان

ڈپٹی کمشنر جہلم کی زیر صدارت اجلاس ،مون سو ن انتظامات کا جائزہ

چہلم حضرت امام حسینؓ کا مرکزی جلوس پرامن ماحول میں اختتام پذیر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ماچس، بزرگ اور کان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال…(3)
خالد مسعود خان
شاہد کاردار
ورلڈ بینک کی جادوئی ’دریافت‘
شاہد کاردار
رشید صافی
ڈھائی سالہ حکومتی سسٹم
رشید صافی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
دہشت گردی، بلوچستان اور سیاست
ڈاکٹر رشید احمد خاں
حافظ محمد ادریس
ہم ہی ٹھہرے ہیں سزاوار…
حافظ محمد ادریس