صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:نوجوانوں ،طلبہ میں الیکٹر ک سگریٹ کا رجحان

  • گوجرانوالہ
علی پورچٹھہ:نوجوانوں ،طلبہ میں الیکٹر ک سگریٹ کا رجحان

تعلیمی اداروں میں استعمال سے متعلق شکایات سے والدین تشویش میں مبتلا

علی پورچٹھہ(تحصیل رپورٹر )علی پورچٹھہ میں ویپ کی فروخت اور استعمال میں مبینہ اضافہ ،تعلیمی اداروں میں استعمال کی شکایات سامنے آنے لگیں ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیشہ کے بعد اب الیکٹرک سگریٹ(ویپ)کا رجحان نوجوانوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے ۔ شہر کی مختلف دکانوں سے یہ الیکٹرک سگریٹ اور اس کے مختلف فلیورز باآسانی دستیاب ہونے کی شکایات ہیں۔ طالبعلموں سمیت کم عمر لڑکے بھی مبینہ طور پر اسے اپنے ساتھ رکھتے اور استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شہری حلقوں کے مطابق سوشل میڈیا پر ویپ استعمال کرنے کی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کرنے کا رجحان بھی نوجوانوں میں اس کی کشش بڑھا رہا ہے جس سے کم عمر بچوں میں بھی اسے آزمانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے ۔ تعلیمی اداروں میں اس کے استعمال سے متعلق شکایات نے والدین کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ، پولیس، محکمہ صحت اور تعلیمی حکام سے راست اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کسانوں کو گندم کی بہتر قیمت دینے کی خواہش ہے : سلمیٰ بٹ

پولٹری شیڈز کے 16، بھٹوں کے ایک کیس کی منظوری

بریک فیل گاڑی کو کھائی میں گرنے سے بچانے والے مسافر کو ڈی پی او کی شاباش

ٹیلنٹ ہنٹ ، خوشاب کے نوجوانوں کو موقع ملے گا، ملک منصور

قتل کی وارداتوں میں 18، ڈکیتیوں 75 فیصد کمی ، ڈی پی او

موجودہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا، اسے ری سیٹ کرنا ہوگا:تسنیم احمد قریشی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن