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جامعہ گجرات میں خواتین کے تحفظ اور بااختیاری پر خصوصی سیشن

  • گوجرانوالہ
جامعہ گجرات میں خواتین کے تحفظ اور بااختیاری پر خصوصی سیشن

گجرات (سٹی رپورٹر)جامعہ گجرات کے شعبہ سوشیالوجی کے زیر اہتمام ‘‘خواتین کا تحفظ و بااختیاری: جدید پولیسنگ اور روڈ سیفٹی’’ کے موضوع پر خصوصی سیشن حافظ حیات کیمپس میں منعقد ہوا۔

سیشن کے مہمان خصوصی ڈی پی او فیصل شہزاد تھے ۔ مہمانانِ اعزاز میں رجسٹرار محمد نعیم بٹ اور ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر فیصل محمود مرزا شامل تھے ، جبکہ میزبانی چیئرپرسن ڈاکٹر ظہیر عباس نے کی۔ سیشن کا مقصد طلبہ میں شہری و تمدنی شعور اجاگر کرنے کیساتھ خواتین کے احترام، عزت اور تحفظ کا احساس فروغ دینا تھا۔

 

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